Зникла з екранів та оселилася за кордоном: де зараз Ольга Фреймут і чим вона займається

Телеведуча Ольга Фреймут отримала шалену популярність після виходу шоу "Ревізор". Зірка напередодні вторгнення виїхала до Франції. А згодом Фреймут разом з дітьми оселилася у Великій Британії.

Нещодавно телеведуча вперше за час війни приїздила до України. 24 Канал нижче розповість про те, де живе та чим займається Ольга Фреймут.

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Фреймут виїхала з України

Ще до початку повномасштабного вторгнення телеведуча разом з дітьми поїхала до Франції, щоб відсвяткувати день народження. Її чоловік, гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко залишився в Києві.

Сама Фреймут зізнавалася, що відчувала загрозу зі сторони Росії. Адже іноземці, з якими її діти ходили до школи, почали терміново покидати Україну. Тому, про всяк випадок, телеведуча й сама виїхала за кордон. Ольга провела якийсь час у Франції і потім переїхала до родичів у Великій Британії, де живе й досі.

Коли ведуча востаннє була в Україні

У липні 2023 року телеведуча вперше за час повномасштабного вторгнення повернулася в Україну. Фреймут спочатку побувала у Львові, де після хвилі хейту провела благодійну лекцію на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя".

Цікаво, що разом з Ольгою в Україну приїхали чоловік та діти – донька Євдокія та син Валерій. Подружжя навіть публікувало рідкісне фото зі Львова.



Ольга Фреймут з чоловіком в Україні / Фото з її інстаграму

Після цього зірка "Ревізору" відправилася до Києва. 31 липня ведуча поширила фото, яке зробила на в'їзді до столиці. Як довго вона була в Києві – невідомо, але зараз Ольга знову за кордоном.

Де зараз живе Ольга

Нині Фреймут із 7-річним сином Валерієм та 6-річною донькою Євдокією проживає у Великій Британії, де має родичів. Зокрема, там жила її старша донька Злата Мітчелл. Додамо, що зараз дівчина перебуває у США, де здобуває вищу освіту.

Злата – наполовину британка. Її батьком є британець Ніл Мітчелл, з яким Фреймут крутила роман під час навчання у Лондоні. Дівчина у 15 років отримала британський паспорт завдяки законодавству. Адже там дитина може отримати громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином Великої Британії.

Зірка не розповідає, де саме вона перебуває. Але 20 вересня Ольгу Фреймут помітили на Ukrainian Fashion Week у Лондоні.



Ольга Фреймут на UFW-2024 / Скриншот з відео

Чим займається Фреймут

Чи не найбільшу популярність ведуча отримала після виходу на екрани шоу "Ревізор". Проте після 2020 року Фреймут почала втрачати популярність. З того часу ведуча взагалі не з'являлася на телебаченні. Час від часу зірка нагадувала про себе у соцмережах та вчила правил етикету.

Зараз знаменитість працює у Великій Британії, куди переїхала після початку вторгнення. Вона веде колонку в місцевій газеті Sunday Express.

Пишу щотижневу колонку про Україну без цензури. Жодного разу редактори не вирізали ні слова з того, що я хочу сказати… Ця газета багато робить для України – збирає кошти та ліки,

– розповідала Фреймут.

Ведуча рідко з'являється у соцмережах. Час від часу знаменитість ділиться дописами про війну в Україні, а про особисте життя майже не говорить.



Ольга Фреймут у Британії / Фото з її інстаграму

За останніх півтора року Ольга Фреймут дуже змінилася. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що до війни була сексі, дотепна, вишукана, з гарними манерами та своїм характером, але тепер вона інша. За її словами, зникла вся поверхневість.