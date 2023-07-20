Телеведуча та журналістка Ольга Фреймут вперше за час повномасштабної війни повернулась в Україну. Схоже, зірка взяла з собою дітей – доньку Євдокію та сина Валерія.
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Ведуча показала кадр з дітьми, що крокують українським полем.
Діти Ольги Фреймут в Україні / Фото з інстаграм-сторіз
Ольга Фреймут повернулась до України
Телеведуча на своїй сторінці розповіла про мету візиту – благодійна лекція-зустріч на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя". Лекція відбудеться у Львові 24 липня. На ній Ольга Фреймут обговорить теми емоцій, ненависті та веселощів під час війни.
Квиток коштує 700 гривень – це мінімальна сума донату.
Користувачі мережі по-різному сприйняли анонс події за участю ведучої. Їй дорікнули за те, що зірка жила за кордоном увесь час, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, якщо кожен громадянин переживає шалений стрес.
- "Шановні українці! Краще просто задонатьте напряму ті 700 грн на ЗСУ, Притулі чи в "Повернись живим"! Для чого ви маєте платити ще комусь?";
- "Мені так подобаються люди, які поїхали з країни на початку війни, а потім намагаються бути психологами для тих, хто залишався. Це ми вам можемо розказати, що і як. Де що летить і як морально з цим справлятися. За безплатно це зробить вам будь-хто. Ви нас ніколи вже не зрозумієте";
- "Це просто жесть, Ви навіть не уявляєте, що таке війна, і як можна патякати про це. Пані Олю, приїздіть на Сумщину, тут справжні реалії війни";
- "Треба було 24 лютого таку лекцію провести. Ааа, вас же не було тут";
- "Чого ми маємо тебе слухати? Ти не профі в цьому. Ще й за 700 гривень. "Хороша" громадянка. Ганьба";
- "Їдьте туди звідки ви приїхали разом зі своїми манерами!".
Інші заступаються за ведучу й нагадують, що не варто критикувати своїх.
- "Коментарі – жах. Люди, схаменіться. Нащо нам зовнішні вороги, коли свої готові з'їсти своїх?";
- "Скільки негативу в коментарях. Люди – ви злі";
- "Хороша і культурна жінка. Дуже ви мені подобаєтесь".
Нагадаємо, Ольга Фреймут виїхала з України 15 лютого, бо передчувала повномасштабне вторгнення. Спершу вона була у Франції, а згодом поїхала до Лондона та з дітьми – Валерієм та Євдокією отримала тимчасове резидентство. Ведуча не подавала документи для оформлення статусу біженців, не отримувала допомогу від країни. Фреймут повідомляла, що працює в газеті Sunday Express, де пише щотижневу колонку про Україну без цензури.