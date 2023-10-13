Нещодавно телеведуча вперше за час війни приїздила до України. 24 Канал нижче розповість про те, де живе та чим займається Ольга Фреймут.
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Фреймут виїхала з України
Ще до початку повномасштабного вторгнення телеведуча разом з дітьми поїхала до Франції, щоб відсвяткувати день народження. Її чоловік, гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко залишився в Києві.
Сама Фреймут зізнавалася, що відчувала загрозу зі сторони Росії. Адже іноземці, з якими її діти ходили до школи, почали терміново покидати Україну. Тому, про всяк випадок, телеведуча й сама виїхала за кордон. Ольга провела якийсь час у Франції і потім переїхала до родичів у Великій Британії, де живе й досі.
Коли ведуча востаннє була в Україні
У липні 2023 року телеведуча вперше за час повномасштабного вторгнення повернулася в Україну. Фреймут спочатку побувала у Львові, де після хвилі хейту провела благодійну лекцію на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя".
Цікаво, що разом з Ольгою в Україну приїхали чоловік та діти – донька Євдокія та син Валерій. Подружжя навіть публікувало рідкісне фото зі Львова.
Ольга Фреймут з чоловіком в Україні / Фото з її інстаграму
Після цього зірка "Ревізору" відправилася до Києва. 31 липня ведуча поширила фото, яке зробила на в'їзді до столиці. Як довго вона була в Києві – невідомо, але зараз Ольга знову за кордоном.
Де зараз живе Ольга
Нині Фреймут із 7-річним сином Валерієм та 6-річною донькою Євдокією проживає у Великій Британії, де має родичів. Зокрема, там жила її старша донька Злата Мітчелл. Додамо, що зараз дівчина перебуває у США, де здобуває вищу освіту.
Зірка не розповідає, де саме вона перебуває. Але 20 вересня Ольгу Фреймут помітили на Ukrainian Fashion Week у Лондоні.
Ольга Фреймут на UFW-2024 / Скриншот з відео
Чим займається Фреймут
Чи не найбільшу популярність ведуча отримала після виходу на екрани шоу "Ревізор". Проте після 2020 року Фреймут почала втрачати популярність. З того часу ведуча взагалі не з'являлася на телебаченні. Час від часу зірка нагадувала про себе у соцмережах та вчила правил етикету.
Зараз знаменитість працює у Великій Британії, куди переїхала після початку вторгнення. Вона веде колонку в місцевій газеті Sunday Express.
Пишу щотижневу колонку про Україну без цензури. Жодного разу редактори не вирізали ні слова з того, що я хочу сказати… Ця газета багато робить для України – збирає кошти та ліки,
– розповідала Фреймут.
Ведуча рідко з'являється у соцмережах. Час від часу знаменитість ділиться дописами про війну в Україні, а про особисте життя майже не говорить.
Ольга Фреймут у Британії / Фото з її інстаграму
За останніх півтора року Ольга Фреймут дуже змінилася. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що до війни була сексі, дотепна, вишукана, з гарними манерами та своїм характером, але тепер вона інша. За її словами, зникла вся поверхневість.