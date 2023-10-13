Недавно телеведущая впервые за время войны приезжала в Украину. 24 Канал ниже расскажет о том, где живет и чем занимается Ольга Фреймут.
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Фреймут уехала из Украины
Еще до начала полномасштабного вторжения телеведущая вместе с детьми уехала во Францию, чтобы отпраздновать день рождения. Ее муж, гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко остался в Киеве.
Сама Фреймут признавалась, что чувствовала угрозу со стороны России. Ведь иностранцы, с которыми дети ходили в школу, начали срочно покидать Украину. Поэтому, на всякий случай, телеведущая и сама уехала за границу. Ольга провела некоторое время во Франции и потом переехала к родственникам в Великобритании, где живет до сих пор.
Когда ведущая в последний раз была в Украине
В июле 2023 года телеведущая впервые за время полномасштабного вторжения вернулась в Украину. Фреймут сначала побывала во Львове, где после волны хейта провела благотворительную лекцию на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие".
Интересно, что вместе с Ольгой в Украину приехали муж и дети – дочь Евдокия и сын Валерий. Супруги даже публиковали редкое фото из Львова.
Ольга Фреймут с мужем в Украине / Фото из ее инстаграммы
После этого звезда "Ревизора" отправилась в Киев. 31 июля ведущая распространила фото, сделанное на въезде в столицу. Как долго она была в Киеве – неизвестно, но сейчас Ольга снова за границей.
Где сейчас живет Ольга
Сейчас Фреймут с 7-летним сыном Валерием и 6-летней дочерью Евдокией проживает в Великобритании, где родственников. В частности, там жила ее старшая дочь Злата Митчелл. Добавим, что сейчас девушка находится в США, где получает высшее образование.
Звезда не рассказывает, где она находится. Но 20 сентября Ольга Фреймут была замечена на Ukrainian Fashion Week в Лондоне.
Ольга Фреймут на UFW-2024 / Скриншот с видео
Чем занимается Фреймут
Едва ли не самую большую популярность ведущая получила после выхода на экраны шоу "Ревизор". Однако после 2020 Фреймут начала терять популярность. С тех пор ведущая вообще не появлялась на телевидении. Иногда звезда напоминала о себе в соцсетях и учила правилам этикета.
Теперь знаменитость работает в Великобритании, куда переехала после начала вторжения Она ведет колонку в местной газете Sunday Express.
Пишу еженедельную колонку об Украине без цензуры. Ни разу редакторы не вырезали ни слова из того, что я хочу сказать… Эта газета многое делает для Украины – собирает средства и лекарства,
– рассказывала Фреймут.
Ведущая редко появляется в соцсетях. Иногда знаменитость делится сообщениями о войне в Украине, а о личной жизни почти не говорит.
Ольга Фреймут в Британии / Фото из ее инстаграммы
За последние полтора года Ольга Фреймут очень изменилась. В одном из интервью она рассказывала, что до войны была секс, остроумная, изысканная, с хорошими манерами и своим характером, но теперь она другая. По ее словам, исчезла вся поверхность.