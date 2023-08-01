У монолуці від українського бренду: Олена Зеленська провела робочу зустріч у Києві

Днями Олена Зеленська зустрілася із прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Катар Мухаммадом бін Абдулрахман Аль Тані. Зустріч пройшла у Києві. Перша леді виглядала дуже елегантно у монолуці від українського бренду.

За словами дружини Володимира Зеленського, вона запропонувала політику співпрацю у будівництві укриттів для українських шкіл. Перша леді пояснила, що це один із пріоритетних проєктів Olena Zelenska Foundation. Оскільки в Україні зараз лише близько 3594 шкіл, які мають укриття. Всього в країні їх понад 13 тисяч.

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Образ першої леді України

Для зустрічі Олена Зеленська підібрала сіро-м'ятний костюм від українського бренду Gasanova. Він складається з піджака, який має акцентну горловину, та прямих штанів. До костюма перша леді додала тонкий пасок на талію в тон. Аутфіт вона довершила вишукану брошкою. З аксесуарів Олена Зеленська також вибрала лаконічні сережки.

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Олена Зеленська в костюмах