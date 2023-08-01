У монолуці від українського бренду: Олена Зеленська провела робочу зустріч у Києві
Джерело:Олена Зеленська
Днями Олена Зеленська зустрілася із прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Катар Мухаммадом бін Абдулрахман Аль Тані. Зустріч пройшла у Києві. Перша леді виглядала дуже елегантно у монолуці від українського бренду.
За словами дружини Володимира Зеленського, вона запропонувала політику співпрацю у будівництві укриттів для українських шкіл. Перша леді пояснила, що це один із пріоритетних проєктів Olena Zelenska Foundation. Оскільки в Україні зараз лише близько 3594 шкіл, які мають укриття. Всього в країні їх понад 13 тисяч.
До теми Обов'язково переможемо, – Олена Зеленська щемливо привітала українців з Днем державності
Образ першої леді України
Для зустрічі Олена Зеленська підібрала сіро-м'ятний костюм від українського бренду Gasanova. Він складається з піджака, який має акцентну горловину, та прямих штанів. До костюма перша леді додала тонкий пасок на талію в тон. Аутфіт вона довершила вишукану брошкою. З аксесуарів Олена Зеленська також вибрала лаконічні сережки.
Для перегляду фото гортайте направо:
Олена Зеленська в костюмах
- Раніше перша леді приїжджала з візитом у Вінницю. Насамперед вона відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу міста 14 липня 2022 року. Для робочого виїзду вона обрала класичний чорний штанний костюм. Його вона поєднала з бежевою блузою та шоколадними підборами з прямокутним носом.
- Олена Зеленська супроводжувала Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Південної Кореї. Вона одягнула костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом з поясом-баскою від українського бренду A.M.G. Образ доповнили сережки від Guzema, туфлі-човники в тон і брошка у вигляді соняшника.
- Телеведуча Катерина Осадча за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства соціальної політики запустили документальний серіал "Родина для кожної дитини". У першому випуску також знялася Олена Зеленська. Для зйомок вона підібрала костюм ніжно-блакитного кольору, який складався з асиметричного жакета та спідниці довжини максі. Його вона поєднала з блакитною сорочкою, туфлями-човниками в тон і невеликими сережками.