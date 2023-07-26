Вона зазначила, що площа, яку минулого літа російські військові обстріляли "Калібрами", частково відновлена. Втім, як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, місцева влада залишила посічений уламками літак у центрі площі.
Вас може зацікавити В країні тенденція на самознищення, – Фреймут виступила проти відставки Ткаченка
Образ Олени Зеленської
Перша леді України для візиту у Вінницю обрала класичний чорний штанний костюм, який складався з двобортного жакета з ґудзиками та прямих штанів. Його вона поєднала з бежевою блузою. Аутфіт першої леді також доповнювали шоколадні підбори з прямокутним носом.
Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді
Волосся Зеленська вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. З аксесуарів перша леді додала сережки-напівкільця.
Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді
Попередні вбрання першої леді України
- На зустріч з очільницею USAID Самантою Павер Олена Зеленська обрала чорний костюм-комбінезон, що складається зі штанів та жакета з укороченими рукавами. Силует підкреслив широкий пояс на талії. Перша леді зібрала волосся в акуратний кінський хвіст та доповнила вбрання аксесуарами.
- Перша леді України супроводжувала Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Південної Кореї. Вона одягнула костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом з поясом-баскою від українського бренду A.M.G. Образ доповнили сережки від Guzema, туфлі-човники в тон і брошка у вигляді соняшника.
- Олена Зеленська зустрілася з міністром охорони здоров'я Литви паном Арунасом Дулькісом. У Вільнюсі перша леді України з'явилася у штанному костюмі молочного кольору. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.