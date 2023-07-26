Вона зазначила, що площа, яку минулого літа російські військові обстріляли "Калібрами", частково відновлена. Втім, як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, місцева влада залишила посічений уламками літак у центрі площі.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України для візиту у Вінницю обрала класичний чорний штанний костюм, який складався з двобортного жакета з ґудзиками та прямих штанів. Його вона поєднала з бежевою блузою. Аутфіт першої леді також доповнювали шоколадні підбори з прямокутним носом.



Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді

Волосся Зеленська вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. З аксесуарів перша леді додала сережки-напівкільця.



Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді

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