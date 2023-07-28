Слід зазначити, що День державності відзначається того ж дня, коли православні християни вшановують пам'ять князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі.
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Олена Зеленська привітала Україну з Днем державності
Перша леді поширила відео, яке раніше опублікував Володимир Зеленський. Вона привітала українців зі святом та наголосила, що Україна обов'язково переможе.
Сьогодні День Української Державності – як нагадування, яка вона в нас багатовікова історія. І який тяжкий був шлях до неї. І як багато ми віддали за право бути собою. Зараз ми знову боремося за свою історію, сьогодення та майбутнє. І одночасно за право кожної країни все це мати. Бо держава – не просто місце на карті. Це місце в серці,
– написала Олена Зеленська.
Олена Зеленська привітала українців з Днем державності / Скриншот з інстаграм-сторіс
Чому святкують саме сьогодні?
День української державності був започаткований указом Володимира Зеленського – президент підписав його просто на Майдані Незалежності 24 серпня 2021 року. Тоді наша держава відзначала 30-ту річницю Незалежності. Свято допомагає боротися за історичну правду і протистояти російським фейкам. 31 травня 2022 року Рада прийняла закон про те, щоб зробити цей день вихідним, але на час воєнного стану навіть державні свята є робочими днями.
Слід зазначити, що цього року українці відзначають День української державності 28 липня востаннє. З 2024 року його святкуватимуть 15 числа через реформу ПЦУ.