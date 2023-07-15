Додамо, що в цей день, 15 липня, донька президента Олександра святкує день народження. Її подруга Марія Кравець розповіла цікаві факти про життя доньки глави держави.

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Олена Зеленська зустрілася і з першою леді Південної Кореї Кім Кун Хі. Ще два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, Зеленська особисто запросила їх в Україну. Тепер вони змогли відвідати Київ.

За словами Зеленської, вони обговорили порятунок української культурної спадщини.

Вкотре пересвідчуюся: навіть пів земної кулі між країнами – не відстань для людей, які здатні відчувати й чути. Запросила колегу пані Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться вже у вересні,

– зазначила перша леді України.

Вони разом також відвідали Центр захисту прав дитини, де надають психологічну підтримку дітям, що стали свідками злочинів російських військових.

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі високопоставлених гостей Зеленська обрала костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом з поясом-баскою від українського бренду A.M.G.

Образ доповнили сережки від Guzema, туфлі-човники в тон і брошка у вигляді соняшника.



Зеленські зустрілися з президентом Південної Кореї і його дружиною / Фото з соцмереж

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