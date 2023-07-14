У випуску телеведуча з експертами зруйнували найпоширеніший міф про те, що, дитина, яка залишилася без батьків в майбутньому має лише два варіанти – усиновлення або інтернат. До того ж з відео можна дізнатися, як особисто можна допомогти дитині, яка втратила батьків.

Важливо Через приниження доньки: Оля Полякова подає до суду на українське медіа

Образ Олени Зеленської

Перша леді України обрала костюм ніжно-блакитного кольору, який складався з асиметричного жакета та спідниці довжини максі. Костюм вона поєднала з блакитною сорочкою та туфлями-човниками в тон. Аутфіт перша леді довершила невеликими сережками.

Волосся Зеленської було вкладене в легкі локони, а на обличчі був легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.



Олена Зеленська та Катерина Осадча / Фото з інстаграму телеведучої

У першій серії ведуча познайомилась з родиною Костянтина та Антоніни Антонюків, в якій зараз виховуються 12 дітей. Вони створили дитбудинок сімейного типу. Батьки розповіли про труднощі, які виникали у процесі та поділилися, як це виховувати таку велику кількість малюків.

Документальний серіал "Родина для кожної родини": дивіться відео онлайн

До слова, днями Олена Зеленська зустрілася з міністром охорони здоров'я Литви паном Арунасом Дулькісом. Разом вони завітали до Вільнюської університетської лікарні "Сантарос Клінікос". Перша леді України виглядала стримано та водночас дуже стильно. Для зустрічі вона обрала штанний костюм молочного кольору, який складався з подовженого двобортного жакета з ґудзиками та штанів такого ж відтінку. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом.