Кожен вихід Олени Зеленської привертає увагу публіки. Цікавими є вбрання, які жінка обирає для робочих зустрічей та офіційних заходів, адже вона завжди демонструє бездоганний смак в одязі.

Дивіться також Олена Зеленська для робочого дзвінка обрала червоне вбрання: фото бездоганного образу

Новий образ Олени Зеленської

Для запуску аудіогіду в Маріїнському палаці Олена обрала діловий темно-коричневий костюм, що складався з подовженого піджака, штанів і кофти. Поєднала такий look з білими туфлями на підборах.

Волосся перша леді вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Довершила аутфіт золотими сережками-кільцями.

На обличчі Олени Зеленської була чорна захисна маска. Як і інші учасники заходу, вона на власному прикладі показала, що коронавірус нікуди не зник і необхідно дбати про власну безпеку.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Аудіогіди в Маріїнському палаці

У дописі Олена розповіла про запуск україномовних та англомовних аудіогідів в Маріїнському палаці: "У межах проєкту культурної дипломатії ми вже відкрили 16 україномовних аудіогідів за кордоном. І сьогодні вперше запускаємо англомовну версію в Україні".

Маріїнський палац – особливе місце для мене. Торік у вересні я започаткувала день безплатних екскурсій для школярів. За цей час було проведено 83 екскурсії, понад 1200 дітей ближче познайомилися з історією та цікавими фактами про Маріїнський палац,

– поділилася дружина президента.

Зеленська наголосила, що палац є пам'яткою світового рівня. Його історія налічує більш як 200 років. У стінах цього палацу відбувалися урочисті заходи та зустрічі з іноземними гостями. Олена впевнена, що за допомогою аудіогідів історія цього визначного та красивого місця стане ще більш доступною як для українців, так і для іноземних гостей.

"Рада, що тепер Маріїнський палац може вітати гостей не лише українською, а й англійською. Отже – Welcome to Ukraine. Welcome to Mariinsky Palace", – наголосила перша леді.