До публічних виходів Олени Зеленської завжди прикута особлива увага публіки. Перша леді щоразу демонструє стильні аутфіти.

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Новий образ Олени Зеленської

Для чергової відеозустрічі перша леді обрала красиве та елегантне вбрання. Зеленська постала перед камерою у червоному піджаку та, ймовірно, сукні в тон. На світлинах, які поширили Олена на офіційній сторінці в інстаграмі, не видно, що саме вона одягнула під піджак, оскільки зображена, сидячи.

Волосся дружина Зеленського акуратно вклала та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах. Довершила look лаконічними золотими сережками.

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У дописі Олена розповіла, що під час відеодзвінка з першою леді Німеччини обговорили низку спільних напрямків, над якими працюють в обох країнах: забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в усіх сферах, включно з отриманням освіти та вибором професії, усунення дискримінації в оплаті праці чоловіків і жінок. Для України ці питання є частиною зобов'язань, які взяли на себе в межах ініціативи "Партнерство Біарриц".

Олена розповіла про нещодавно ухвалений в Україні закон, який дає чоловікам право на додаткову оплачувану 14-денну відпустку впродовж трьох місяців з дня народження дитини.

Цікаво, що саме з Німеччини почалася історія іншого мого проєкту. Два роки тому під час автобусної екскурсії Берліном з'явилося чітке бачення важливості впровадження україномовних аудіогідів для поширення української мови,

– поділилася Зеленська.

"Рада, що ідея переросла в повноцінний проєкт, результатом якого є відкриття вже 15 україномовних аудіогідів. Чекаю на запуск ще двох аудіогідів у Німеччині, щоб розповісти вам більше", – додала перша леді.