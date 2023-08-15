Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво здивував глядачів новим іміджем. Він наважився на кардинальну зміну стилю.

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Ектор Хіменес-Браво змінив імідж

Ресторатор повністю змінив свою зачіску – він поголився наголо. Також Ектор Хіменес-Браво трохи підстриг бороду.

Ніби йде, а ви що думаєте?
– звернувся Ектор до прихильників.

Ектор Хіменес-Браво з новою зачіскою: відео

У мережі активно обговорюють новий образ ресторатора. Фани припускають, що Ектор планує пересадку волосся. Та багатьом сподобалась його нова стрижка:

  • "Ектор, ви красунчик, бо колумбійський українець, справжній патріот!";
  • "Екторе, дуже вам пасує, тим більше стали схожі на Залужного!";
  • "Головне, щоб вам подобалось і було комфортно!";
  • "Думаю, що треба – значить треба. Ви красень з будь-якою зачіскою";
  • "Не уявляла Вас в такому вигляді, але виглядає круто".

Інші розкритикували Хіменеса-Браво за зміну іміджу:

  • "О ні. Поверніть волосся негайно на місце";
  • "Ой, ні! Так, як було – краще".

Не обійшлося і без жартів:

  • "Ось така вона, підготовка до нового сезону "Холостяк"", – написав Решетник;
  • "Новий "Форсаж" буде знімати СТБ?";
  • "Це, щоб бути 10/10?".