Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво здивував глядачів новим іміджем. Він наважився на кардинальну зміну стилю.

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Ектор Хіменес-Браво змінив імідж

Ресторатор повністю змінив свою зачіску – він поголився наголо. Також Ектор Хіменес-Браво трохи підстриг бороду.

Ніби йде, а ви що думаєте?

– звернувся Ектор до прихильників.

Ектор Хіменес-Браво з новою зачіскою: відео

У мережі активно обговорюють новий образ ресторатора. Фани припускають, що Ектор планує пересадку волосся. Та багатьом сподобалась його нова стрижка:

"Ектор, ви красунчик, бо колумбійський українець, справжній патріот!";

"Екторе, дуже вам пасує, тим більше стали схожі на Залужного!";

"Головне, щоб вам подобалось і було комфортно!";

"Думаю, що треба – значить треба. Ви красень з будь-якою зачіскою";

"Не уявляла Вас в такому вигляді, але виглядає круто".

Інші розкритикували Хіменеса-Браво за зміну іміджу:

"О ні. Поверніть волосся негайно на місце";

"Ой, ні! Так, як було – краще".

Не обійшлося і без жартів:

"Ось така вона, підготовка до нового сезону "Холостяк"", – написав Решетник;

"Новий "Форсаж" буде знімати СТБ?";

"Це, щоб бути 10/10?".

Нагадаємо, у липні Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ресторатор показав кадри з церемонії та подякував своїй команді й шанувальникам за підтримку та донати.