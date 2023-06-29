Випуск з першою леді України став першим з десяти епізодів, присвячених тому, як слід піклуватися про своє ментальне й фізичне здоров'я в умовах війни. У розмові Зеленська розповіла про створення системи сервісів і послуг, які зможуть підтримати людину, коли вона не справляється самостійно.

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Елегантний образ Олени Зеленської

На запис подкасту перша леді одягнула молочний костюм і футболку в тон. До свого образу вона також додала масивні сережки. Волосся Зеленської було вкладене в легкі локони, а макіяж був зроблений у коричневих відтінках, що вдало підкреслювало риси обличчя першої леді.

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До слова, у подкасті "Простими словами" ведучі проекту – Софія Терлез, клінічна психологиня, парна й сімейна терапевтка, та Марк Лівін, журналіст і письменник обговорюють психологічні теми. Проект був створений ще у 2019 році за участі видання The Village Україна.

Що Олена Зеленська одягала в Ізраїлі

Днями дружина президента України повернулася з робочої поїздки з Ізраїля. Метою візиту була робота над проєктами у сфері ментального здоров'я та допомога українцям, які страждають від симптомів посттравматичного стресу. На всі зустрічі Олена Зеленська підібрала лаконічні аутфіти: