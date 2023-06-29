Випуск з першою леді України став першим з десяти епізодів, присвячених тому, як слід піклуватися про своє ментальне й фізичне здоров'я в умовах війни. У розмові Зеленська розповіла про створення системи сервісів і послуг, які зможуть підтримати людину, коли вона не справляється самостійно.
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Елегантний образ Олени Зеленської
На запис подкасту перша леді одягнула молочний костюм і футболку в тон. До свого образу вона також додала масивні сережки. Волосся Зеленської було вкладене в легкі локони, а макіяж був зроблений у коричневих відтінках, що вдало підкреслювало риси обличчя першої леді.
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Що Олена Зеленська одягала в Ізраїлі
Днями дружина президента України повернулася з робочої поїздки з Ізраїля. Метою візиту була робота над проєктами у сфері ментального здоров'я та допомога українцям, які страждають від симптомів посттравматичного стресу. На всі зустрічі Олена Зеленська підібрала лаконічні аутфіти:
- У культурний центр при Посольстві України в Ізраїлі перша леді одягнула білу вишиванку з вишивкою в тон та об'ємними рукавами. Вона поєднала такий верх з чорними класичними штанами та бежевими туфлями-човниками на невисоких підборах.
- Окрім цього, в Ізраїлі Олена Зеленська завітала до дитячого шпиталю. Там вона з'явилася в спорт-шик образі, який складався з темно-синього поло, дизайнерки Каті Сільченко, та класичних штанів. Аутфіт першої леді також доповнювали темно-коричневі підбори та золоті сережки.
- Для першого виходу в Ізраїлі Олена Зеленська обрала діловий молочний костюм – спідницю прямого крою та подовжений піджак на ґудзиках з розширеними рукавами й коміром-стійкою. Вона також одягнула білі туфлі-човники та лаконічні сережки-підвіски.