Олена Зеленська обрала особливу хустину українського бренду у День пам'яті жертв Голодомору

Перша леді Олена Зеленська разом з президентом та лідерами країни вчора вшановувала пам'ять жертв Голодомору. В Успенському соборі вона покрила голову особливою хусткою.

25 листопада президентське подружжя взяло участь у пам'ятних заходах, присвячених Дню пам'яті жертв Голодомору. Володимир та Олена Зеленські відвідали Успенський собор Києво-Печерської лаври, де долучилися до молитви.

До слова Фотограф зблизька показав емоції Олени Зеленської на публічному заході: фото першої леді

Образ Олени Зеленської

Перша леді для цього виходу обрала лаконічне чорне вбрання – довге пальто та високі чоботи на підборах. Пальто прикрашала брошка у вигляді колоска.

В Успенському соборі Олена Зеленська покрила голову шовковою хусткою молочного кольору. Це хустина з назвою "Доньки своєї Батьківщини" українського бренду зі Львова Lady Di. На ній зображені видатні українки – Леся Українка, Соломія Крушельницька, Катерина Білокур та інші.

Сьогодні віра, жага до незалежності та вічний вогонь об'єднує нашу націю. В дизайні цієї хустини закладено історію життя жінок, які прославляли Україну по всьому світу. Маємо за честь, що перша леді України Олена Зеленська у цей пам'ятний день обрала саме її,

– поділилися представники бренду.



Олена Зеленська обрала особливу хустину / Фото з інстаграму Lady Di



Олена Зеленська обрала особливу хустину / Фото з інстаграму Lady Di

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