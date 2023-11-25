22 листопада в Києві відбувся 7 український жіночий конгрес. Дружина президента взяла у ньому участь та виступила перед публікою.

До слова Зеленський зворушливо висловився про кохану: "Я зустрічаюся зі своєю дружиною"

Фотограф Ян Доброносов опублікував у мережі портрети першої леді, де показав емоції на її обличчі зблизька. Олена Зеленська часто усміхалась.

Олена Зеленська на жіночому конгресі / Фото Яна Доброносова

Про що говорила Зеленська

Перша леді висловлювалась про сучасний шлях українського жіноцтва. Наприклад те, що в суспільстві вже змінився архаїчний образ "берегині", адже українка вже давно не сидить біля домашнього вогнища. Тепер вона будує новий дім та захищає країну.

Також Олена Зеленська відзначила, що цього року зросло лідерство українців. Важливо продовжувати боротися з гендерним розривом в оплаті праці.

Українські жінки – лідерки. Це вже не треба нікому доводити. Це факт. Тепер треба лише жити з цим, усвідомлюючи свою цінність і права,

– підсумувала перша леді.

Олена Зеленська виступила на жіночому конгресі: відео