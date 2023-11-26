25 ноября президентские супруги приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Голодомора. Владимир и Елена Зеленская посетили Успенский собор Киево-Печерской лавры, где присоединились к молитве.

К слову Фотограф вблизи показал эмоции Елены Зеленской на публичном мероприятии: фото первой леди

Образ Елены Зеленской

Первая леди для этого выхода выбрала лаконичный черный наряд – длинное пальто и высокие сапоги на каблуке. Пальто украшала брошь в виде колоска.

В Успенском соборе Елена Зеленская покрыла голову шелковым платком молочного цвета. Это платок с названием "Доньки своєї Батьківщини" украинского бренда из Львова Lady Di. На ней изображены выдающиеся украинки – Леся Украинка, Соломия Крушельницкая, Екатерина Билокур и другие.

Сегодня вера, жажда независимости и вечный огонь объединяет нашу нацию. В дизайне этого платка заложена история жизни женщин, прославлявших Украину по всему миру. Имеем честь, что первая леди Украины Елена Зеленская в этот памятный день выбрала именно ее,

– поделились представители бренда.



Елена Зеленская выбрала особый платок / Фото из инстаграма Lady Di



Елена Зеленская выбрала особый платок / Фото из инстаграма Lady Di

Последние образы первой леди