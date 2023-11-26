25 ноября президентские супруги приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Голодомора. Владимир и Елена Зеленская посетили Успенский собор Киево-Печерской лавры, где присоединились к молитве.
К слову Фотограф вблизи показал эмоции Елены Зеленской на публичном мероприятии: фото первой леди
Образ Елены Зеленской
Первая леди для этого выхода выбрала лаконичный черный наряд – длинное пальто и высокие сапоги на каблуке. Пальто украшала брошь в виде колоска.
В Успенском соборе Елена Зеленская покрыла голову шелковым платком молочного цвета. Это платок с названием "Доньки своєї Батьківщини" украинского бренда из Львова Lady Di. На ней изображены выдающиеся украинки – Леся Украинка, Соломия Крушельницкая, Екатерина Билокур и другие.
Сегодня вера, жажда независимости и вечный огонь объединяет нашу нацию. В дизайне этого платка заложена история жизни женщин, прославлявших Украину по всему миру. Имеем честь, что первая леди Украины Елена Зеленская в этот памятный день выбрала именно ее,
– поделились представители бренда.
Елена Зеленская выбрала особый платок / Фото из инстаграма Lady Di
Елена Зеленская выбрала особый платок / Фото из инстаграма Lady Di
Последние образы первой леди
- На 7-й украинский женский конгресс Елена Зеленская надела темно-синий ансамбль, состоящий из кофточки, юбки длины меди и жакета с украшением.
- Ранее первая леди вместе с президентом отнесла лампадки к Аллее Героев Небесной Сотни. Она предстала в черном наряде и с брошью в виде карты Украины.
- Также Елена Зеленская посетила строительную площадку в Василькове – там создают жилье для большой семьи переселенцев. Для этого выхода первая леди избрала зимний обычный образ.