Дружина президента разом з командою своєї Фундації познайомилась з родиною, для якої будують новий дім. Це Ірина й Іван Уманські та їхні семеро дітей: Андрій, Петро, Аліса, Софія, Богдан, Іванна та Вероніка.

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Олена Зеленська познайомилась з родиною переселенців

Родина Уманських родом з тимчасово окупованої Каховки, що на Херсонщині. Їхній дім пошкоджений, а місто постраждало через підрив Каховської ГЕС. Сім'я евакуювалась до Києва у жовтні 2022 року, коли бої посилилися. Пізніше вони переїхали до Василькова. Тепер Фундація будує для них дім у межах ініціативи "Адреса дитинства".

Було неймовірно приємно спостерігати за тим, як сім'я планувала життя на новому місці: де буде дитячий майданчик, хто в якій кімнаті житиме, де разом обідатимуть і вечерятимуть,

– поділилась перша леді.



Реакція сім'ї на будівництво / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська розповіла, що усім сподобалося у Василькові. Батько відкрив бізнес, мати допомагає та займається з дітьми. Хлопці й дівчатка обирають свої улюблені заняття.

"Коли ми будуємо родині новий дім, дбаємо про те, щоб він був там, де родина знайшла комфорт, полишивши довоєнне життя. На Київщині діти вже ходять до шкіл та садочків, відвідують гуртки та знайшли нових друзів. Тому й нову оселю Фундація будує в тій самій територіальній громаді".

Перша леді повідомила, що перші 14 будинків для великих родин будуть одночасно у восьми областях України. За планом, родини в'їдуть туди до кінця року.



Олена Зеленська з сім'єю переселенців / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська зустрілася з сім'єю з Херсонщини у стриманому осінньому образі. Вона одягнула чорний светр з високим горлом та сині джинси. Зверху перша леді накинула синій довгий пуховик та обрала білі чоботи-крокси з хутром.



Олена Зеленська з сім'єю переселенців / Фото з інстаграму першої леді