25 листопада президентське подружжя взяло участь у пам'ятних заходах, присвячених Дню пам'яті жертв Голодомору. Володимир та Олена Зеленські відвідали Успенський собор Києво-Печерської лаври, де долучилися до молитви.
До слова Фотограф зблизька показав емоції Олени Зеленської на публічному заході: фото першої леді
Образ Олени Зеленської
Перша леді для цього виходу обрала лаконічне чорне вбрання – довге пальто та високі чоботи на підборах. Пальто прикрашала брошка у вигляді колоска.
В Успенському соборі Олена Зеленська покрила голову шовковою хусткою молочного кольору. Це хустина з назвою "Доньки своєї Батьківщини" українського бренду зі Львова Lady Di. На ній зображені видатні українки – Леся Українка, Соломія Крушельницька, Катерина Білокур та інші.
Сьогодні віра, жага до незалежності та вічний вогонь об'єднує нашу націю. В дизайні цієї хустини закладено історію життя жінок, які прославляли Україну по всьому світу. Маємо за честь, що перша леді України Олена Зеленська у цей пам'ятний день обрала саме її,
– поділилися представники бренду.
Олена Зеленська обрала особливу хустину / Фото з інстаграму Lady Di
Олена Зеленська обрала особливу хустину / Фото з інстаграму Lady Di
Останні образи першої леді
- На 7 український жіночий конгрес Олена Зеленська одягнула темно-синій ансамбль, що складається з кофтинки, спідниці довжини міді та жакета з прикрасою.
- Раніше перша леді разом з президентом віднесла лампадки до Алеї Героїв Небесної Сотні. Вона постала у чорному вбранні та з брошкою у вигляді мапи України.
- Також Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик у Василькові – там створюють житло для великої родини переселенців. Для цього виходу перша леді обрала зимовий буденний образ.