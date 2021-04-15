Олена Зеленська вразила стриманим образом у блузці та жакеті

Дружина президента Олена Зеленська провела онлайн-зустріч з першою леді Бразилії Мішель Болсонару. Для появи в кадрі вона обрала ніжний і стриманий образ у білій блузці та сірому жакеті.

З впровадженням карантину проведення офіційних зустрічей в онлайн-форматі стало нормою. Так, Олена Зеленська вийшла на зв'язок з дружиною президента Бразилії Мішель Болсонару. Перші леді поспілкувалися на тему безбар'єрності.

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Зеленська підкреслила, що пані Мішель ініціювала проєкт для громадян з вадами слуху. Тоді як вона прагне полегшить доступ до інформації для українців з порушеннями зору, слуху, опорно-рухової системи, мови, ментальної сфери.

Стриманий образ Олени Зеленської

Для віртуального спілкування з першою леді Бразилії дружина українського президента обрала класичний аутфіт у пастельних тонах, жодних яскравих акцентів. Вона одягла вишукану білу блузку з чорною стрічкою-зав'язкою. У ній Олена Зеленська вже з'являлася раніше. Тоді перша леді України підкорила елегантним образом на форумі "Освіта України 2021".

Блузку вона поєднала з класичним сірим жакетом, який накинула на плечі. Жіночний образ Зеленська довершила лаконічними золотими сережками, а коротке волосся вклала у фірмову об'ємну зачіску. Попри те, що онлайн-зустріч відбувалася без масок, дружина президента не стала виділяти губи, а вже традиційно зробила акцент на темних очах.

Останні виходи Олени Зеленської