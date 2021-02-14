У суботу, 13 лютого, Олена та Володимир Зеленські прибули в ОАЕ з офіційним візитом. Вранці, 14 лютого, перша леді України зустрілась з міністеркою культури та молоді країни. Для виходу вона обрала бездоганний білий костюм і захопила розкішним виглядом.

Зустріч Олени Зеленської з міністеркою культури та молоді Об'єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі відбулась в рамках програми культурної дипломатії. Вона зауважила, що зближення культур двох країн триває вже три роки.

Важливо Олена Зеленська обрала вишуканий костюм винного кольору: фото та відео візиту до ОАЕ

За цей час Україна долучалася до фестивалів і ярмарків, які відбувались з ОАЕ, та знайомила громадян з українською культурою.

Останні три роки Україна брала активну участь у різноманітних фестивалях та ярмарках, що проходили в Еміратах. І для мене дуже важливо продовжувати знайомити еміратців з українською культурною спадщиною та творчими надбаннями,

– наголосила Олена Зеленська.

Перша леді планує поглиблювати культурну співпрацю між Україною та ОАЕ та запустити окремий проєкт, так звані Дні дружби. У його рамках будуть відбуватися тижні українського кіно в ОАЕ, дні українського народного мистецтва та традиційної української кухні та концерти від національних колективів.

"Ми також готові гостинно відчиняти двері для еміратців, щоб вони відвідували нашу країну. Українська культура та традиції – унікальні, природа – вражає. Нам є що з гордістю показати та про що розповісти", – зазначила Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Для ранкової робочої зустрічі перша леді України обрала бездоганний костюм білосніжного кольору. Класичне вбрання складається зі штанів палаццо та приталеного жакета, який підкреслив фігуру.

Костюм вона поєднала з ніжно-рожевою сорочкою, що виглядало дуже елегантно. Олена Зеленська з'явилась на зустрічі з фірмовою укладкою з легкими локонами та стриманим макіяжем з акцентом на очі. Виглядала перша леді України приголомшливо, зачарувавши не лише красою, а й вишуканим стилем.

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Образи Олени Зеленської на офіційних заходах: