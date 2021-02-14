Олена Зеленська зустрілась з міністеркою культури та молоді ОАЕ: фото її бездоганного образу

Джерело:інстаграм Олени Зеленської
У суботу, 13 лютого, Олена та Володимир Зеленські прибули в ОАЕ з офіційним візитом. Вранці, 14 лютого, перша леді України зустрілась з міністеркою культури та молоді країни. Для виходу вона обрала бездоганний білий костюм і захопила розкішним виглядом.
Зустріч Олени Зеленської з міністеркою культури та молоді Об'єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі відбулась в рамках програми культурної дипломатії. Вона зауважила, що зближення культур двох країн триває вже три роки.
Важливо Олена Зеленська обрала вишуканий костюм винного кольору: фото та відео візиту до ОАЕ
За цей час Україна долучалася до фестивалів і ярмарків, які відбувались з ОАЕ, та знайомила громадян з українською культурою.
Останні три роки Україна брала активну участь у різноманітних фестивалях та ярмарках, що проходили в Еміратах. І для мене дуже важливо продовжувати знайомити еміратців з українською культурною спадщиною та творчими надбаннями,
– наголосила Олена Зеленська.
Перша леді планує поглиблювати культурну співпрацю між Україною та ОАЕ та запустити окремий проєкт, так звані Дні дружби. У його рамках будуть відбуватися тижні українського кіно в ОАЕ, дні українського народного мистецтва та традиційної української кухні та концерти від національних колективів.
"Ми також готові гостинно відчиняти двері для еміратців, щоб вони відвідували нашу країну. Українська культура та традиції – унікальні, природа – вражає. Нам є що з гордістю показати та про що розповісти", – зазначила Зеленська.
Для ранкової робочої зустрічі перша леді України обрала бездоганний костюм білосніжного кольору. Класичне вбрання складається зі штанів палаццо та приталеного жакета, який підкреслив фігуру.
Костюм вона поєднала з ніжно-рожевою сорочкою, що виглядало дуже елегантно. Олена Зеленська з'явилась на зустрічі з фірмовою укладкою з легкими локонами та стриманим макіяжем з акцентом на очі. Виглядала перша леді України приголомшливо, зачарувавши не лише красою, а й вишуканим стилем.
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