В субботу, 13 февраля, Елена и Владимир Зеленские прибыли в ОАЭ с официальным визитом. Утром, 14 февраля, первая леди Украины встретилась с министром культуры и молодежи страны. Для выхода она выбрала безупречный белый костюм и восхитила роскошным видом.

Встреча Елены Зеленской с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мохаммед Аль-Кааби состоялась в рамках программы культурной дипломатии. Она отметила, что сближение культур двух стран продолжается уже три года.

Важно Елена Зеленская выбрала изысканный костюм винного цвета: фото и видео визита в ОАЭ

За это время Украина присоединялась к фестивалям и ярмаркам, которые проходили в ОАЭ, и знакомила граждан с украинской культурой.

Последние три года Украина принимала активное участие в различных фестивалях и ярмарках, проходивших в Эмиратах. И для меня очень важно продолжать знакомить эмиратцев с украинским культурным наследием и творческими достижениями,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Первая леди планирует углублять культурное сотрудничество между Украиной и ОАЭ и запустить отдельный проект, так называемые Дни дружбы. В его рамках будут проходить недели украинского кино в ОАЭ, дни украинского народного искусства и традиционной украинской кухни и концерты национальных коллективов.

"Мы также готовы гостеприимно открывать двери для эмиратцев, чтобы они посещали нашу страну. Украинская культура и традиции – уникальны, природа – впечатляет. Нам есть что с гордостью показать и о чем рассказать", – отметила Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Для утренней рабочей встречи первая леди Украины выбрала безупречный костюм белоснежного цвета. Классический наряд состоит из брюк палаццо и приталенного жакета, который подчеркнул фигуру.

Костюм она соединила с нежно-розовой рубашкой, что выглядело очень элегантно. Елена Зеленская появилась на встрече с фирменной укладкой с легкими локонами и легким макияжем с акцентом на глаза. Выглядела первая леди Украины потрясающе, очаровав не только красотой, но и изысканным стилем.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Образы Елены Зеленской на официальных мероприятиях: