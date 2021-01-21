Перша леді України Олена Зеленська повернулась до справ після зимових свят. Вона зустрілась із представниками ЮНІСЕФ, організації, що захищає права дітей. Принагідно дружина президента продемонструвала бездоганний образ.

Після відпочинку під час зимових свят перша леді України Олена Зеленська днями повернулась до праці. Вона показала нові фото з нещодавньої ділової зустрічі на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Дружина президента зустрілась із представниками організації ЮНІСЕФ, що захищає та просуває права дітей. Олена Зеленська розповіла, що для неї було важливо заручитися підтримкою організації в реалізації проєктів у сфері харчування та рівності прав хлопців і дівчат.

Я впевнена, що співпраця, побудована на спільних принципах та заради однієї мети, – завжди продуктивна. Тому цього року чекаю на великі спільні проєктні зрушення,

– поділилась Олена Зеленська.



Олена Зеленська та представники ЮНІСЕФ / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

Під час різноманітних заходів та ділових зустрічей неабияку увагу також привертає образ першої леді України. Цього разу Олена Зеленська обрала ідеальне поєднання кольорів. Вона вдягнула чорний низ та стильну блузку молочного кольору, що додала аутфіту ніжності й елегантності. Зверху дружина президента вдягнула стильний сірий піджак з клітчастим принтом.



Олена Зеленська та представники ЮНІСЕФ / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Олена Зеленська зробила лаконічну зачіску, вклавши волосся легкими хвильками та розпустивши його. Бездоганний look першої леді завершив гарний макіяж. Вона підкреслила очі тінями й тушшю. Також дружина президента вдягнула чорну захисну маску.



Олена Зеленська та представники ЮНІСЕФ / Фото з інстаграму Олени Зеленської