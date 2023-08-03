У шоколадному костюмі: Олена Зеленська зачарувала образом на заході, де був її чоловік
Джерело:Олена Зеленська
Днями перша леді Олена Зеленська взяла участь у Конференції послів 2023 року. Українські представники держави зібралися на зустріч із керівництвом країни для обговорення ключових завдань зовнішньої політики України. На захід Зеленська з'явилася в елегантному вбранні шоколадного кольору. До того ж до свого образу вона додала витончену брошку з колосками.
Виступаючи перед послами, дружина Президента подякувала їм за співпрацю, зокрема у підготовці третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні. Подія запланована на вересень. Олена Зеленська також розповіла про співпраці з посольствами України в Данії, Ізраїлі, Німеччині, Албанії, Канаді, Об'єднаних Арабських Еміратах, Австралії, США та Республіці Корея, які у різні способи допомагали й продовжують допомагати країні у боротьбі з наслідками російського вторгнення.
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Перша леді також відзначила проєкти культурної дипломатії, які реалізує у співпраці з дипмісіями України в різних державах.
Ми відкрили вже 67 українських аудіогідів у провідних музеях та пам'ятках 42 країн світу, і українізація видатних пам'яток триває. Тут хочу відзначити роботу Посольства України в Нідерландах. Після тривалих переговорів досягнуто домовленості з Музеєм Ван Гога в Амстердамі. Його знаменитим соняшникам дуже личитиме українська, бо для нашої країни це теж символічний образ,
– зазначила Зеленська.
Зауважимо, у заході взяли участь Глава держави Володимир Зеленський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Образ першої леді України
На робочу зустріч Олена Зеленська одягнула коричневий штанний костюм в шоколадному відтінку, що складається з двобортного жакета та прямих штанів. Його вона доповнила атласною блузою в тон. До свого аутфіту перша леді додала золотисту брошку у вигляді букета з колосків пшениці. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.
Волосся Олени Зеленської було вкладене в легкі локони, а денний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах став завершенням образу.
Олена Зеленська на Конференції послів 2023 / Фото з інстаграму першої леді
Попередні образи Олени Зеленської
- Для робочої зустрічі в Києві перша леді підібрала сіро-м'ятний костюм від українського бренду Gasanova. До нього вона додала тонкий пасок на талію в тон і вишукану брошку. З аксесуарів Олена Зеленська також вибрала лаконічні сережки.
- Перша леді України приїжджала з візитом у Вінницю, де відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу міста 14 липня 2022 року. Для робочого виїзду вона обрала класичний чорний штанний костюм. Його вона поєднала з бежевою блузою та шоколадними підборами з прямокутним носом.
- Зеленська супроводжувала свого чоловіка на зустрічі з президентом Південної Кореї. Вона одягнула костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом з поясом-баскою від українського бренду A.M.G. Образ доповнили сережки від Guzema, туфлі-човники в тон і брошка у вигляді соняшника.
- В липні перша леді зустрічалася з очільницею USAID (Агенство США з міжнародного розвитку) Самантою Павер. Для зустрічі перша леді обрала чорний костюм-комбінезон, що складається зі штанів та жакета з укороченими рукавами. Силует підкреслив широкий пояс на талії.