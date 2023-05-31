Захід відбувся 30 травня у Бориспільському професійному ліцеї в межах курсу для працівників шкільних харчоблоків. Нагадаємо, що ще до війни Олена Зеленська ініціювала реформу шкільного харчування.

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У курсі взяли участь 21 кухар та шкільні медсестри. Загалом з грудня по травень у Борисполі пройшли навчання 500 осіб з майже 60 закладів освіти. Приїхала на зустріч і перша леді Олена Зеленська.



Олена Зеленська на заході в Борисполі / Фото з її інстаграм-сторінки

На заході перша леді з’явилася у чорному штанному костюмі в тонку смужку. Під жакетом у Зеленської була молочно-біла блузка. Олена також доповнила образ чорними туфлями, а з прикрас одягла лаконічні сережки.

Зачіска дружини президента була класичною – розпущене укладене волосся, а макіяж вона зробила у природних відтінках.



Олена Зеленська відвідала Бориспіль / Фото з її інстаграм-сторінки

Перша леді наголосила, що діти, попри війну, продовжують вчитися, тож вони повинні мати для цього всі умови.

Якісне харчування – чи не головна з них, бо це безпосередньо впливає на те, як засвоюються знання. Наші діти переживають такі страшні воєнні випробування, що дати їм усе найкраще – наш обов’язок,

– наголосила Олена Зеленська на заході.



Олена Зеленська на заході в Борисполі / Фото з її інстаграм-сторінки

Попередні образи Олени Зеленської: