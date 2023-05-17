Дружина Зеленського неодноразово представляла Україну за кордоном. Цього разу вона розповіла про війну в Україні, виступивши на конференції "Азійське лідерство. Ера турбулентності: шлях до співпраці та інновацій", яка щорічно збирає провідних політиків, експертів регіону та світу для обговорення найбільш актуальних глобальних проблем.

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Вишуканий look Олени Зеленської

Перша леді постала перед публікою в елегантній стриманій сукні смарагдового кольору з комірцем і білими вставками на рукавах. Талію Олени підкреслив тонкий пояс. Зеленська поєднала вбрання з молочними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж у натуральних тонах. Довершила аутфіт розкішними сережками.

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На фото видно, що на цій події також був друг України – Борис Джонсон. Зеленська з захопленням слухала його розповіді та щиро усміхалася, радіючи зустрічі.

"Зараз в Україні вирішується не тільки наша власна доля, а й доля безпеки й відносин усіх інших країн. Ось чому для світу, від Європи до Азії, має бути важлива наша перемога. Щоб жоден потенційний загарбник точно знав: повторити – не зможе", – підсумувала перша леді.