Мероприятие прошло 30 мая в Бориспольском профессиональном лицее в рамках курса для работников школьных пищеблоков. Напомним, что еще до войны Елена Зеленская инициировала реформу школьного питания.

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В курсе приняли участие 21 повар и школьные медсестры. Всего с декабря по май в Борисполе прошли обучение 500 человек из почти 60 учебных заведений. Приехала на встречу и первая леди Елена Зеленская.



Елена Зеленская на западе в Борисполе / Фото с ее инстаграмм-страницы

На западе первая леди появилась в черном брючном костюме в тонкую полоску. Под жакетом у Зеленской была молочно-белая блузка. Елена также дополнила образ черными туфлями, а из украшений надела лаконичные серьги.

Прическа жены президента была классической – распущенные уложенные волосы, а макияж она сделала в естественных оттенках.



Елена Зеленская посетила Борисполь / Фото с ее инстаграмм-страницы

Первая леди подчеркнула, что дети, несмотря на войну, продолжают учиться, поэтому у них должны быть все условия.

Качественное питание – едва ли не главная из них, потому что это оказывает непосредственное влияние на то, как усваиваются знания. Наши дети переживают такие страшные военные испытания, что дать им все лучшее – наш долг,

– подчеркнула Елена Зеленская на мероприятии.



Елена Зеленская на западе в Борисполе / Фото с ее инстаграмм-страницы

Предыдущие образы Елены Зеленской: