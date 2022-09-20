Нове покоління, – Олена Зеленська розповіла, якою була зустріч з Кейт Міддлтон

Напередодні похорону Єлизавети II перша леді Олена Зеленська приїхала в Лондон та зустрілась з принцесою Уельською. Вона розповіла про враження від зустрічі.

Олена Зеленська прибула до Лондона ще до похорону Єлизавети II. Вона зустрілась з принцесою Уельською, щоб висловити почуття.

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Олена Зеленська про зустріч з Міддлтон

Перша леді розповіла про враження, які склалися після зустрічі з Кейт Міддлтон. Вона подякувала монаршій сім'ї за постійну підтримку України у війні.

"Її Королівська Високість Принцеса Уельська. Нове покоління королівської родини. Коли росія здійснила повномасштабний напад на Україну, вони з чоловіком одразу продемонстрували свою підтримку нашої країни, відвідавши на початку березня Український культурний центр, що став волонтерським хабом і надавав допомогу вимушеним переселенцям", – поділилась Олена Зеленська.

У скорботний день публічного прощання з Її Величністю Королевою Єлизаветою II відбулася тепла, приємна розмова з Принцесою Уельською. Я глибоко вдячна за приймання великої кількості наших людей і особисту увагу Її Королівської Високості до них,

– додала дружина президента.

Олена Зеленська зауважила, що Велика Британія допомагає в боротьбі із загарбником у всіх варіантах – це й військова, гуманітарна і політична підтримка. Вона висловила співчуття родині й подякувала, що мала можливість попрощатися з королевою від імені українців.



Олена Зеленська і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Олена Зеленська на похороні Єлизавети II