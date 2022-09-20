Елена Зеленская прибыла в Лондон еще до похорон Елизаветы II. Она встретилась с принцессой Уэльской, чтобы выразить чувство.
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Елена Зеленская о встрече с Миддлтоном
Первая леди рассказала о впечатлениях, сложившихся после встречи с Кейт Миддлтоном. Она поблагодарила монаршую семью за постоянную поддержку Украины в войне.
"Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльска. Новое поколение королевской семьи. Когда россия совершила полномасштабное нападение на Украину, они с мужем сразу продемонстрировали свою поддержку нашей страны, посетив в начале марта ставший волонтерским хабом Украинский культурный центр и оказывал помощь вынужденным переселенцам". поделилась Елена Зеленская.
В скорбный день публичного прощания с Ее Величеством Королевой Елизаветой II состоялся теплый, приятный разговор с Принцессой Уэльской. Я глубоко благодарна за прием большого количества наших людей и личное внимание Ее Королевского Высочества к ним,
– добавила супруга президента.
Елена Зеленская отметила, что Великобритания помогает в борьбе с захватчиком во всех вариантах – это военная, гуманитарная и политическая поддержка. Она выразила соболезнования семье и поблагодарила, что имела возможность проститься с королевой от имени украинцев.
Елена Зеленская и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская на похоронах Елизаветы II
- О визите первой леди сообщалось ранее – Чарльз III пригласил ее на похороны среди других 500 VIP-гостей.
- Елена Зеленская приехала в Лондон 18 сентября и отдала честь королю еще в Вестминстерском зале – от своего имени и имени Владимира Зеленского, оставшегося в Украине.
- Уже на похоронной церемонии первую леди увидели вместе со Шмигалем. Она была одета в черное траурное платье, а из аксессуаров выбрала лаконичную шляпку и колье из жемчуга.