У стильному костюмі в молочному відтінку: Олена Зеленська провела робочу зустріч в Києві
Джерело:Олена Зеленська
Днями Олена Зеленська зустрілася з регіональною директоркою ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджиною Де Домініцис. Для робочої зустрічі, яка відбулася у Києві, перша леді України підібрала ніжний та водночас елегантний костюм.
Захід пройшов у рамках відкриття нового координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Окрім цього, завдяки дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), що відгукнувся на запит фундації Олени Зеленської із МОЗ, Україні було передано 20 швидких із найсучаснішим обладнанням для допомоги новонародженим і мамам.
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Образ Олени Зеленської
Перша леді підібрала стильний подовжений піджак зі штанами в молочному відтінку. Аутфіт виглядав елегантно завдяки ґудзикам та цікавому крою верху костюма. Окрім цього, пояс, підібраний в тон, робив гарний акцент на талії першої леді. До свого вбрання Олена Зеленська також додала підбори-човники та сережки.
Волосся дружини президента України було акуратно вирівняно. До того ж вона, як і зазвичай, зробила легкий макіяж із нюдовою помадою на губах.
Для перегляду фото гортайте направо:
Нещодавні образи Олени Зеленська в костюмах
- У робочу поїздку у Швецію перша леді України одягнула синій штанний костюм з піджаком зі складного крою від українського бренду A.M.G.. На довершення свого ауфіту вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори.
- Для візиту в дитячий шпиталь у Нідерландах перша леді підібрала подовжений жакет та штани палаццо в шоколадному відтінку. Їх вона поєднала з бежевими підборами-човниками, молочною блузою та сережками.
- У робочу поїздку в Данію Олена Зеленська підібрала молочний штанний костюм, який складається з прямих штанів та піджака з цікавим кроєм. До цього вбрання Зеленська додала блузу в тон. До того ж вона підібрала замшеві підбори в гірчичному відтінку, лаконічну брошку та сережки.