У стильному костюмі в молочному відтінку: Олена Зеленська провела робочу зустріч в Києві

Днями Олена Зеленська зустрілася з регіональною директоркою ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджиною Де Домініцис. Для робочої зустрічі, яка відбулася у Києві, перша леді України підібрала ніжний та водночас елегантний костюм.

Захід пройшов у рамках відкриття нового координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Окрім цього, завдяки дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), що відгукнувся на запит фундації Олени Зеленської із МОЗ, Україні було передано 20 швидких із найсучаснішим обладнанням для допомоги новонародженим і мамам.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді підібрала стильний подовжений піджак зі штанами в молочному відтінку. Аутфіт виглядав елегантно завдяки ґудзикам та цікавому крою верху костюма. Окрім цього, пояс, підібраний в тон, робив гарний акцент на талії першої леді. До свого вбрання Олена Зеленська також додала підбори-човники та сережки.

Волосся дружини президента України було акуратно вирівняно. До того ж вона, як і зазвичай, зробила легкий макіяж із нюдовою помадою на губах.

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