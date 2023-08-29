Інфлюенсерка Даша Квіткова днями потрапила у ДТП у Києві. Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі, блогерку приїхав підтримати її ймовірний бойфренд. Чутки про їхній роман активно обговорюють в мережі, пише 24 Канал.

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Хто може бути новим бойфрендом Квіткової

Пасажирка одного з авто Лілія Адаменко опублікувала в мережі перші кадри після транспортної пригоди. За її словами, до Квіткової приїхала адвокатка та ще два чоловіки, які "усе за неї говорили та вирішували". Фани помітили, що на них засвітився бізнесмен та герой "Холостяка-11" – Михайло Заливако.



Заливако на місці ДТП / Скриншот

Блогер-пліткар Богдан Беспалов у новому відео заявив, що в Даші Квіткової та Михайла Заливаки – роман, який триває вже довго. Їх часто бачать на однакових локаціях. Наприклад, і Даша, і Михайло показували фото з одного і того самого ліфту. Слова про те, що вони можуть бути сусідами, Беспалов відкинув.

У мережі почали з'являтися інші відео на цю тему, а прихильники коментують можливий роман:

"У неї потяг до холостяків з шоу";

"Мені ця пара подобається. Побачимо, як насправді";

"Мені здається, що він їй більше підходить, ніж Нікіта. Але це вже не наша справа".

Зауважимо, Михайло Заливако після завершення 11 сезону "Холостяка" близько року перебував у стосунках з переможницею – Анною Богдан. У червні 2022 року дівчина повідомила про розставання.

Особисте життя Даші Квіткової