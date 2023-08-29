Мероприятие прошло в рамках открытия нового координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми. Кроме этого, благодаря детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), откликнувшемуся на запрос фонда Елены Зеленской из Минздрава, Украине было передано 20 скорых с самым современным оборудованием для помощи новорожденным и мамам.
Не упустите Снова "Холостяк": в сети сплетничают о новом вероятном бойфренде Даше Цветковой – кто он
Образ Елены Зеленской
Первая леди подобрала стильный удлиненный пиджак с брюками в молочном оттенке. Аутфит выглядел интересно благодаря пуговицам и крою верха. Кроме того, пояс, подобранный в тон к костюму, делал хороший акцент на талии первой леди. К своему наряду Елена Зеленская также добавила каблуки-лодочки и серьги.
Волосы жены президента Украины были аккуратно выровнены. К тому же она, как обычно, сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.
Для просмотра фото листайте направо:
Недавние образы Елены Зеленской в костюмах
- В рабочую поездку в Швецию первая леди Украины одела синий брючный костюм с пиджаком от украинского бренда A.M.G. В довершение своего ауфита она добавила изящную брошь в форме колоска и обула замшевые каблуки.
- Для визита в детский госпиталь в Нидерландах первая леди подобрала удлиненный жакет и брюки палаццо в шоколадном оттенке. Их она соединила с бежевыми каблуками-лодочками, молочной блузой и серьгами.
- В рабочую поездку в Данию Елена Зеленская подобрала молочный брючный костюм, состоящий из прямых штанов и пиджака с интересным кроем. К этому наряду Зеленская добавила блузку в тон. К тому же она подобрала замшевые каблуки в горчичном оттенке, лаконичную брошь и серьги.