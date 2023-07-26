У чорному штанному костюмі: Олена Зеленська відвідала меморіал пам'яті жертв обстрілу Вінниці

Олена Зеленська приїхала з візитом у Вінницю. Насамперед вона відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу міста 14 липня 2022 року. Перша леді вдало підібрала стриманий образ з чорним штанним костюмом.

Вона зазначила, що площа, яку минулого літа російські військові обстріляли "Калібрами", частково відновлена. Втім, як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, місцева влада залишила посічений уламками літак у центрі площі.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України для візиту у Вінницю обрала класичний чорний штанний костюм, який складався з двобортного жакета з ґудзиками та прямих штанів. Його вона поєднала з бежевою блузою. Аутфіт першої леді також доповнювали шоколадні підбори з прямокутним носом.



Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді

Волосся Зеленська вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. З аксесуарів перша леді додала сережки-напівкільця.



Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді

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