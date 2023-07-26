У чорному штанному костюмі: Олена Зеленська відвідала меморіал пам'яті жертв обстрілу Вінниці
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська приїхала з візитом у Вінницю. Насамперед вона відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу міста 14 липня 2022 року. Перша леді вдало підібрала стриманий образ з чорним штанним костюмом.
Вона зазначила, що площа, яку минулого літа російські військові обстріляли "Калібрами", частково відновлена. Втім, як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, місцева влада залишила посічений уламками літак у центрі площі.
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Образ Олени Зеленської
Перша леді України для візиту у Вінницю обрала класичний чорний штанний костюм, який складався з двобортного жакета з ґудзиками та прямих штанів. Його вона поєднала з бежевою блузою. Аутфіт першої леді також доповнювали шоколадні підбори з прямокутним носом.
Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді
Волосся Зеленська вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. З аксесуарів перша леді додала сережки-напівкільця.
Олена Зеленська у Вінниці / Фото з інстаграму першої леді
Попередні вбрання першої леді України
- На зустріч з очільницею USAID Самантою Павер Олена Зеленська обрала чорний костюм-комбінезон, що складається зі штанів та жакета з укороченими рукавами. Силует підкреслив широкий пояс на талії. Перша леді зібрала волосся в акуратний кінський хвіст та доповнила вбрання аксесуарами.
- Перша леді України супроводжувала Володимира Зеленського на зустрічі з президентом Південної Кореї. Вона одягнула костюм пурпурного кольору зі спідницею міді та жакетом з поясом-баскою від українського бренду A.M.G. Образ доповнили сережки від Guzema, туфлі-човники в тон і брошка у вигляді соняшника.
- Олена Зеленська зустрілася з міністром охорони здоров'я Литви паном Арунасом Дулькісом. У Вільнюсі перша леді України з'явилася у штанному костюмі молочного кольору. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.