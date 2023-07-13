Вона повідомила, що на зустрічі вдалося обговорити співпрацю литовської лікарні, фахівці якої були в складі медичної місії, що рятувала українців на Київщині, з обласною клінічною та дитячою лікарнями Миколаєва. Перша леді сподівається, що наступним кроком співпраці України та Литви буде порятунок ментального здоров'я українців.

До теми З синьо-жовтою незабудкою: Олена Зеленська зачарувала патріотичним образом у Вільнюсі

Олена Зеленська зачарувала діловим образом

Для зустрічі у Вільнюсі перша леді України обрала штанний костюм молочного кольору, який складався з подовженого двобортного жакета з ґудзиками та штанів такого ж відтінку. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.

Волосся першої леді було акуратно випрямлене, а на обличчі був легкий макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.

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Перша леді в штанних костюмах: останнє