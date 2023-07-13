Вона повідомила, що на зустрічі вдалося обговорити співпрацю литовської лікарні, фахівці якої були в складі медичної місії, що рятувала українців на Київщині, з обласною клінічною та дитячою лікарнями Миколаєва. Перша леді сподівається, що наступним кроком співпраці України та Литви буде порятунок ментального здоров'я українців.
До теми З синьо-жовтою незабудкою: Олена Зеленська зачарувала патріотичним образом у Вільнюсі
Олена Зеленська зачарувала діловим образом
Для зустрічі у Вільнюсі перша леді України обрала штанний костюм молочного кольору, який складався з подовженого двобортного жакета з ґудзиками та штанів такого ж відтінку. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.
Волосся першої леді було акуратно випрямлене, а на обличчі був легкий макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.
Для перегляду фото гортайте направо:
Перша леді в штанних костюмах: останнє
- Презентацію флагманського проєкту МВС "Автошколи для осіб з інвалідністю" Олена Зеленська відвідала в ніжно-бежевому костюмі, який складався з класичного жакета та штанів в тон. Аутфіт вона довершила коричневою футболкою, туфлями на невисоких підборах в схожому відтінку та невеликими сережками.
- На запис випуску подкасту "Простими словами" перша леді одягнула молочний штанний костюм і футболку в тон. З аксесуарів Олена Зеленська обрала масивні сережки.
- У нещодавньому інтерв'ю дружина президента України знялася в синьому костюмі з блакитною сорочкою. Образ вона довершила брошкою харківського ювеліра Станіслава Дрокіна, яка була створена з уламка ракети.