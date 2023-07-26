Она отметила, что площадь, которую прошлым летом российские военные обстреляли "Калибрами", частично восстановлена. Но, как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, местные власти оставили иссеченный обломками самолет в центре площади.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины для визита в Винницу выбрала классический черный брючный костюм, состоявший из двубортного жакета с пуговицами и прямых брюк. Его она соединила с бежевой блузкой. Аутфит первой леди также дополняли шоколадные каблуки с прямоугольным носом.



Елена Зеленская в Виннице / Фото с инстаграмма первой леди

Волосы Зеленская уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых тонах. Из аксессуаров первая леди добавила серьги-полукольца.



Елена Зеленская в Виннице / Фото с инстаграмма первой леди

Предыдущие наряды первой леди Украины