Телеведуча Ольга Фреймут, яка повернулась до України на тлі критики, несподівано прокоментувала відставку Олександра Ткаченка, Міністра культури та інформаційної політики. Вона висловилась проти та пояснила свою думку.

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Ольга Фреймут проти відставки Ткаченка

Телеведуча назвала Олександра Ткаченка "професіоналом" та висловилась, начебто його "довели до відставки".

Спершу Бородянський, тепер Ткаченко. Олександру Владиславовичу завдячую найкращими моментами кар'єри. Він – інтелектуал із чудовим смаком у справах культурних. З ним вдалося відзняти еталонні проєкти, які вже стали класикою українського телебачення,

– написала Ольга Фреймут.

Ведуча сумнівається, що заміна Ткаченку буде краща. "Зараз в країні тенденція на самознищення, шкода, що після пана Ткаченка до влади може пришкандибати щось дуже порядне на вигляд і підступне всередині. Але на таких, схоже, зараз мода".



Фреймут проти відставки Ткаченка / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наразі не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. У цьому разі питання про відставку міністра розглянуть шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради України.​

Найгучніші скандали за участю Ткаченка

На думку Ірини Подоляк, Олександру Ткаченку бракувало лідерства та цілісної стратегії, він радше працював як керівник медіахолдингу.

Одним з останніх скандалів за участю міністра став проєкт Мінкульту "Тризуб Батьківщини" вартістю 28 мільйонів гривень, а також виділені кошти на розважальний контент. Найбільше обговорювався серіал "СМТ Інгулець", на який могло б піти 33 мільйони державних грошей (Юрій Горбунов вже відмовився від фінансування). Українці проти таких витрат, адже вбачають важливішим забезпечення військових.

Досі Ткаченку пригадують скандальний жест, запропонований агенцією Banda та МКІП, що мав означати чи то букву Н (Незалежність), чи то тризуб. Їх розкритикували за це й нагадали, що жест має інші значення: сексуальний підтекст, а також вказування на перевагу над кимось. Тим паче В'ячеслав Чорновіл користувався жестом тризуба раніше, і він може залишатися як єдиний доцільний жест на позначення символу країни.

Ще однією резонансною історією була спроба реорганізації Довженко-Центру, який займається реставрацією кіноспадщини.

Проти Олександра Ткаченка відбулась не одна акція, було створено чимало петицій з вимогою звільнити пана міністра. Денис Шмагаль відреагував на одну з останніх і заявив, що не бачить для цього підстав.