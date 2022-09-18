Олена Зеленська приїхала у Лондон на похорон королеви та зустрілась з Кейт Міддлтон

Перша леді України прибула як запрошена гостя на похорон Єлизавети II, що відбудеться у понеділок, 19 вересня. Олена Зеленська прийшла віддати честь покійній королеві у Вестмінстерській залі.

Про її візит повідомляли раніше – король Чарльз III запросив її на похорон серед інших 500 VIP-гостей. Олена Зеленська своєю присутністю також віддала честь Її Величності від імені Володимира Зеленського, який залишився в Україні.

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Олена Зеленська віддала честь королеві

Перша леді України прибула у Вестмінстерську залу в окрему зону для VIP-персон разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Компанію Олені також склали Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко та його дружина Інна. Остання не стримувала сліз під час хвилини мовчання. Вони схилили голови перед труною покійного монарха.



Олена Зеленська віддала честь Єлизаветі II / Скриншот з відео

Для траурної події Зеленська обрала чорну мідісукню та піджак, а її образ прикрасила золота брошка.

Варто додати, що після відвідин залу з труною королеви перша леді України зустрілась з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською. Це друга зустріч дружини Зеленського та дружини принца Вільяма. Вперше подружжя зустрілись у жовтні 2021 року в рамках візиту у Британію. Жінки побачились у Букінгемському палаці.



Кейт Міддлтон та Олена Зеленська у Букінгемському палаці / Фото PA

Нагадаємо, що 12 вересня Володимир Зеленський відвідав резиденцію посла Великої Британії в Україні, аби від імені українського народу висловити співчуття Сполученому Королівству та країнам Співдружності. Він зробив запис у книзі скорботи стосовно смерті монархині.

Похорон Єлизавети II: головне

Поховають Її Величність 19 вересня, на 11-й день після смерті. Похорон розпочнеться о 13:00 за київським часом. Процесію транслюватиме телеканал BBC.

Очікується, що за нею слідкуватимуть мільйони людей з різних куточків світу, а в самому Лондоні буде понад мільйон людей.

Після відспівання королеви у Вестмінстерському абатстві труну королеви пронесуть пішки до Арки Веллінгтона у лондонському Гайд-парку, а потім перемістять на катафалк, який довгою дорогою проїде у Віндзорський замок.

Урочиста служба чину похорону відбудеться у каплиці Святого Георгія за участі архієпископа Кентерберійського

Труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, де спочиває її батько король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Згодом туди перепоховають принца Філіпа, щоб подружжя спочивало разом.