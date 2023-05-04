Уся в чорному: Олена Зеленська прилетіла в Лондон на коронацію Чарльза III
Джерело:Insider News
Перша леді України Олена Зеленська прибула в Лондон, де 6 травня відбудеться коронація Чарльза ІІІ. Її помітили на Даунінґ-стріт, де вона зустрілася з дружиною прем'єра-міністра Ріші Сунака дизайнеркою Акшатою Мурті.
На коронацію Чарльза ІІІ запросили лідерів з усього світу, окрім Путіна, Лукашенка та ще п'яти країн. Президент України Володимир Зеленський не підтверджував свою участь в історичній церемонії та перебуває з візитом у Нідерландах. Тоді як поява Олени Зеленської в Лондоні цілком очікувана та прогнозована.
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Олена Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза III
На Даунінґ-стріт перша леді України з'явилася в монохромному образі – вся в чорному. На ній прямі штани зі стрілками, піджак на ґудзиках і блузка з краваткою-зав'язкою. Цей ансамбль Олена Зеленська довершила туфлями на шпильках і золотими сережками.
Дружина прем'єра-міністра Великої Британії Ріші Сунака зустріла її тепло. Вони обмінялися усмішками, поцілунками, попозували для фотографів, а тоді Акшата Мурті запросила Зеленську у свою резиденцію.
- Нагадаємо, що з Акшатою Мурті Олена Зеленська познайомилася ще в листопаді 2022 року, коли була у Великій Британії з важливим візитом, адже виступала перед парламентом. Тоді їх теж бачили на Даунінґ-стріт.
- Очікувалося, що перша леді України з'явиться на коронації Чарльза ІІІ сама, без чоловіка Володимира Зеленського. Як і на похороні Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Дружина президента була присутня з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Примітно, що Олена Зеленська особисто знайома з Чарльзом ІІІ. Це сталося 30 листопада 2022 року під час того самого візиту в Лондон. Вони побували в Українському католицькому соборі, де розташований лондонський Ukrainian Welcoming Centre. Крім того, вони разом, хоч і дистанційно, взяли участь у церемонії оголошення братерства між бібліотеками в Ліверпулі та Одесі.