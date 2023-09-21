У жилетці з декольте: Зеленська зробила фото біля картини українського художника в музеї США

Олена Зеленська відвідала Метрополітен-музей у Нью-Йорку. Перша леді була захоплена мистецтвом та сфотографувалася біля картини "Захід сонця над Дніпром" українського художника Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі.

Для візиту Зеленська одягнула сірий костюм-трійку. Додамо, що дружина президента України перебуває у США з робочою поїздкою.

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Зеленська помітила картину українського художника

Перша леді зраділа, побачивши в музеї картину Архипа Куїнджі "Захід сонця над Дніпром". Адже у Маріуполі його музей окупанти знищили та розграбували під час повномасштабного вторгнення.

Була щаслива побачити цю роботу особисто, відвідавши Метрополітен-музей під час візиту на 78-му сесію Генасамблеї ООН,

– написала Зеленська.



Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з її інстаграм-сторінки

Олена зазначила, що цей музей одним з перших повернув історичну справедливість, вказавши Куїнджі українським художником, а не російським.

"Особливо приємно було побачити роботу Архипа Куїнджі та підпис під нею: "Український художник". Мистецтво, яке століттями грабувала Росія, повертаємо Україні", – наголосила вона.

Перша леді також повідомила, що найближчим часом цей музей матиме українські аудіокоментарі до експонатів.

Образ Олени Зеленської

Для виходу в Метрополітен-музей дружина президента обрала брючний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палаццо.



Олена Зеленська в Метрополітен-музеї / Фото з її інстаграм-сторінки

Після цього Зеленська взяла участь у відкритті виставки на полях 78-ої сесії Генасамблеї ООН. Там вона зустрілася з першою леді США Джилл Байден.

До костюму перша леді додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.



Олена Зеленська разом з Джилл Байден / Фото з її інстаграм-сторінки