На другий день робочої поїздки до США перша леді зустрілась з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом. На знімках, що зробили під час зустрічі, видно, що Олена Зеленська могла пошкодити чи травмувати палець.
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Олена Зеленська могла травмувати палець
На середньому пальці правої руки видніється пов'язка тілесного кольору. Олена Зеленська прикрила пошкоджений палець паперами.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді
Також у мережі з'явилося відео з виступу президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Перша леді теж була у залі та підтримувала чоловіка.
Коли Олена Зеленська аплодувала, то робила це дуже обережно, щоб не зачепити забинтований палець.
Перша леді, ймовірно, травмувала палець: відео
Перша леді у США
- У понеділок, 18 вересня, Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка на заходи полів 78 Генасамблеї ООН. До слова, ще тоді перша леді була без пов'язки на пальці.
- Наступного дня Олена Зеленська зустрілася із главою Всесвітньої організації охорони здоров'я та обговорила з ним ментальне здоров'я українців. На зустріч перша леді приміряла асиметричний костюм чорного кольору від українського дизайнера Андре Тана.
- Також перша леді взяла участь у заході "Боротьба за майбутнє, українські діти у війні". Вона звернулась безпосередньо до Генсека ООН і попросила докласти зусиль, щоб українські діти припинили страждати від дій Росії.