У молочному костюмі з брошкою України: Зеленська зачарувала образом на зустрічі з Джилл Байден
Джерело:Олена Зеленська
Володимир та Олена Зеленські з робочим візитом зараз перебувають у США. Днями вони зустрілися з Джо Байденом та його дружиною в Білому домі. Для виходу перша леді підібрала стриманий та водночас дуже стильний look.
У Білому домі Зеленські обговорили важливі питання та подякували президентові США за підтримку української боротьби з росіянами. Що цікаво, після зустрічі з президентом України та першою леді, Джилл Байден опублікувала щасливе фото з Оленою Зеленською та назвала її "серцем України".
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Джилл Байден зворушливо звернулась до першої леді України
Дружина Джо Байдена опублікувала миле фото з Оленою Зеленською. На світлині жінки щиро усміхалися. До того ж перша леді США написала зворушливий текст, де зазначила, що вони "з народом України".
Мати, захисниця та перша леді — Олено, ти — серце України. Ми з Джо мали честь вітати вас і президента Зеленського сьогодні в Білому домі. Ми з народом України,
– написала Джилл Байден.
Як виглядали лідери України й США та їхні дружини
Під час офіційного візиту до Білого дому перша леді України одягнула штанний костюм молочного кольору, який складається зі штанів прямого крою та приталеного піджака з накладними кишенями та коміром-стійкою. Додавши нотки елегантності, вона доповнила свій ансамбль золотою брошкою у формі карти України. Водночас президент Зеленський дотримався більш традиційного дрес-коду, одягнувши сорочку та штани у стилі мілітарі.
Перша леді США Джилл Байден постала у стильній блакитній сукні з короткими рукавами. Її чоловік, президент США, одягнув темно-синій штанний костюм у поєднанні з класичною білою сорочкою. Він доповнив свій аутфіт синьою краваткою, прикрашеною жовтими діагональними смугами.
Для перегляду фото гортайте направо / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Попередні образи Олени Зеленської в США
- 18 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка. Перша леді постала в елегантному образі. Вона підібрала темно-бежевий костюм, що складався з прямих штанів та стильного жакета з накладними кишенями. Перша леді підкреслила талію й додала акцентів тканинним широким поясом. Крім того, образ Зеленської вдало доповнювало коричневе намисто та сережки.
- На зустріч з главою ВООЗ Олена Зеленська одягнула символічне вбрання – костюм асиметричного крою з білим облямуванням. За словами дизайнера, це символізує надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної.
- Для виходу в Метрополітен-музей, що в Нью-Йорку, дружина президента України обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палаццо. До костюма перша леді додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.