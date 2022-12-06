Це не лише моя нагорода, – Зеленська отримала відзнаку The Hillary Rodham Clinton Awards

Перша леді України Олена Зеленська отримала відзнаку The Hillary Rodham Clinton Awards. Вона прокоментувала нагородження та розділила премію з кожним українцем і українкою.

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards. Її вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки за лідерство та важливу роль жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

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Олена Зеленська отримала нагороду

Перша леді вийшла на відеозв'язок з Гілларі Клінтон, яка й відзначила її премією онлайн. Ще одну нагороду здобула графиня Вессекська Софі. Олена Зеленська розповіла, яке значення для неї має ця відзнака.

Під час онлайн-церемонії, відверто сказала: не маю відчуття, що це лише моя нагорода. Уся наша країна зараз бореться за свободу і водночас – за мирне життя у світі. Бо поки агресор запускає ракети по українських містах, миру, на жаль, не існує ніде,

– поділилась перша леді.

Олена Зеленська наголосила, що якби Росія могла перемогти, світ та мир в ньому перестане існувати. Тому цієї нагороди достойна не лише вона, але й всі українці, які воюють проти злочинного диктаторства та безкарного тероризму.

"Тож я із неймовірною вдячністю хочу розділити цю нагороду з кожною українкою та українцем, що відстоюють не лише наше, а й право усього світу на мир. Подякувала пані Гілларі Клінтон та всім Сполученим Штатам за цю відзнаку – для нас вона є черговим свідченням невпинної підтримки України".

Кадри нагородження / Фото з телеграму першої леді

Під час вручення Олена Зеленська мала бездоганний вигляд. Вона постала в сіро-блакитному костюмі з оригінальним кроєм. Перша леді доповнила образ сережками-підвісками, а волосся розпустила.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська повернулась з Великої Британії, візит до якої був історичним та дуже важливим для України та її партнерства зі Сполученим Королівством.