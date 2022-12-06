Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards. Ее вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности за лидерство и важную роль женщин в создании мирного и безопасного мира.

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Елена Зеленская получила награду

Первая леди вышла на видеосвязь с Хиллари Клинтон, отметившей ее премией онлайн. Еще одну награду завоевала графиня Вессекская Софи. Елена Зеленская рассказала, какое значение для нее имеет это отличие.

Во время онлайн-церемонии, откровенно сказала: не имею ощущения, что это только моя награда. Вся наша страна сейчас борется за свободу и за мирную жизнь в мире. Потому что пока агрессор запускает ракеты по украинским городам, мира, к сожалению, не существует нигде,

– поделилась первая леди.

Елена Зеленская подчеркнула, что если бы Россия могла победить, мир и мир в ней перестанут существовать. Поэтому этой награды достойна не только она, но все украинцы, которые воюют против преступного диктаторства и безнаказанного терроризма.

"Поэтому я с невероятной благодарностью хочу разделить эту награду с каждой украинкой и украинцем, которые отстаивают не только наше, но и право всего мира на мир. Поблагодарила госпожу Хиллари Клинтон и всех Соединенных Штатов за это отличие - для нас она является очередным свидетельством неустанной поддержки Украины".

Фото награждения / Фото с телеграма первой леди

Во время вручения Елена Зеленская выглядела безупречно. Она предстала в серо-голубом костюме с оригинальным кроем. Первая леди дополнила образ серьгами-подвесками, а волосы распустила.

Напомним, недавно Елена Зеленская вернулась из Великобритании, визит в которую был историческим и очень важным для Украины и ее партнерства с Соединенным Королевством.