Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards. Її вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки за лідерство та важливу роль жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.
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Олена Зеленська отримала нагороду
Перша леді вийшла на відеозв'язок з Гілларі Клінтон, яка й відзначила її премією онлайн. Ще одну нагороду здобула графиня Вессекська Софі. Олена Зеленська розповіла, яке значення для неї має ця відзнака.
Під час онлайн-церемонії, відверто сказала: не маю відчуття, що це лише моя нагорода. Уся наша країна зараз бореться за свободу і водночас – за мирне життя у світі. Бо поки агресор запускає ракети по українських містах, миру, на жаль, не існує ніде,
– поділилась перша леді.
Олена Зеленська наголосила, що якби Росія могла перемогти, світ та мир в ньому перестане існувати. Тому цієї нагороди достойна не лише вона, але й всі українці, які воюють проти злочинного диктаторства та безкарного тероризму.
"Тож я із неймовірною вдячністю хочу розділити цю нагороду з кожною українкою та українцем, що відстоюють не лише наше, а й право усього світу на мир. Подякувала пані Гілларі Клінтон та всім Сполученим Штатам за цю відзнаку – для нас вона є черговим свідченням невпинної підтримки України".
Кадри нагородження / Фото з телеграму першої леді
Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська повернулась з Великої Британії, візит до якої був історичним та дуже важливим для України та її партнерства зі Сполученим Королівством.
- Перша леді зустрілась з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком та його дружиною й дала інтерв'ю радіостанції BBC,
- Олена Зеленська побувала на прийомі королеви-консорт Камілли, де були інші королівські персони та лідерки країн,
- Дружина президента зустрілась з Борисом Джонсоном та виступила перед британським парламентом, а згодом побачилась і з королем Чарльзом III.