Українська співачка Alyona Alyona опублікувала реп-відео "Оплески", в якому висловила думки про хейтерів. У дописі вона згадала не лише про своїх ненависників, але й про скандал довкола хейту захисниці Маріуполя "Пташки".

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Alyona Alyona заступилась за "Пташку"

За словами реперки, завжди знайдеться той, хто знецінить твою працю та добро. І цим прикладом якраз стала Катерина Поліщук.

Елементарний приклад – захисниці Маріуполя, вручили нагороду, за яку вона подякувала президенту. А в коментарях під дописом з'явився хейт за цю вдячність. Людина, яка була на "Азовсталі" та в полоні. Це стосується людей у всіх сферах діяльності та в музиці також,

– поділилась Alyona Alyona.

"Мені здавалося, що за всю кар’єру я написала достатньо треків для хейтерів, але так складається, що хейтери з’являються постійно. І мені завжди є що їм сказати. А ще до хейтерів додалися російські боти, які постійно вигадують різні аргументи краще, ніж ми. Головне не опускатися до їх рівня, завжди дивитися вперед з посмішкою, вірити в себе і свою перемогу", – підкреслила артистка.

Додамо, про критику в коментарях також висловлювалась Катя Осадча. Вона розповіла, як деякі користувачі мережі переходять межу.

Чому критикували "Пташку"