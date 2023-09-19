Українка поділилася враженнями від знайомства з герцогом і герцогинею. Раніше принц Гаррі та Меган Маркл нагородили "Тайру" срібною медаллю.

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Юлія Паєвська познайомилася з герцогом та герцогинею Сассекськими під час "Ігор Нескорених" у Дюссельдорфі. Вона спілкувалася з ними двічі.

Тепер "Тайра" зізналася, що принц Гаррі та Меган Маркл сподобалися їй.

Я висловила свою вдячність принцу Гаррі за його внесок і підтримку в нашій справі та обмінах. Принц справді чудовий, дуже щирий і співчутливий. Герцогиня Меган наживо навіть красивіша, ніж на фотографіях,

– написала Паєвська.

Вона поділилася спільним знімком із принцом Гаррі і Меган Маркл. На світлині герцогиня поцілувала Тайру у щічку, а герцог обійняв її з іншого боку.



"Тайра" поділилася враженням про принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з сайту X

Принц Гаррі у промові звернувся до "Тайри"

Принц Гаррі захоплюється захисницею з України. На церемонії відкриття син короля особисто звертався до української захисниці.

Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину – "Тайру". Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених,

– казав Гаррі.

Раніше в мережі показали фото, де Меган Маркл, яка йшла біля принца Гаррі, тримала за руку Юлію Паєвську.

Довідка! Україну на турнірі представили 25 учасників у десяти видах спорту. Нашим спортсменам вдалося завоювати 34 медалі – 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових.