До Ізраїлю Олена Зеленська прибула на запрошення першої леді Міхал Герцог, з якою познайомилась на коронації Чарльза ІІІ у травні цього року. Ціль її візиту – робота над проєктами у сфері ментального здоров'я та допомога українцям, які страждають від симптомів посттравматичного стресу.

До теми Олена Зеленська відвідала захід у діловому образі total black: фото першої леді

"Розпочала свій візит до Ізраїлю з зустрічі з президентським подружжям – Іцхаком і Міхаль Герцог. Поїздка буде насиченою, адже від початку повномасштабної війни співпрацюємо з першою леді Ізраїлю над низкою проєктів у сфері ментального здоров'я. Вдячна за теплий прийом і можливість посилити нашу співпрацю", – прокоментувала Олена Зеленська.

Вишуканий образ Олени Зеленської в Ізраїлі

Для першого виходу в Ізраїлі перша леді України обрала діловий молочний костюм – спідницю прямого крою та подовжений піджак на ґудзиках з розширеними рукавами й коміром-стійкою. Цей ансамбль довершили білі туфлі-човники та лаконічні сережки-підвіски.

Олена Зеленська з президентським подружжям Ізраїлю / Фото з телеграму

Олена Зеленська з першою леді Ізраїлю / Фото з інстаграму

Олена Зеленська з першою леді Ізраїлю / Фото з твіттера

До речі, у травні Олена Зеленська літала в Азію, в Республіку Корею, де також демонструвала образи у світлих тонах: