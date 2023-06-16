Дружина президента Володимира Зеленського мала насичені робочі дні. Учора, 15 червня, вона зустрілась з віцепрезидентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом – він у столиці вже втретє.

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Перша леді поспілкувалась з ним про Всеукраїнську програму ментального здоров'я й та допомогу європейських спеціалістів щодо відновлення психічного стану українців.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Наступного дня Олена Зеленська відвідала захід у Києві "Діємо на користь постраждалих". Там обговорювали покарання для російських злочинців та справедливість для жертв сексуального насильства й суспільства загалом.

"А для того, щоб справедливість перемогла, щоб люди свідчили, довірили слідчим свої історії, – держава повинна максимально підтримати постраждалих. Забезпечити їм головне – повагу, безпеку і чітке розуміння, що жертва ніколи не є винною", – зауважила перша леді.



Олена Зеленська на заході / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська відвідала ділові заходи й зустрічі у відповідному діловому образі. Вона постала в total black look – він складався з темно-синьої сорочки з бантом та спідниці довжини міді.

Образ дружини президента доповнювали чорні туфлі на підборах та золоті сережки-кільця. Вона розпустила й вирівняла волосся, заклавши пасма з одного боку за вухо. Лаконічний повсякденний макіяж став завершенням аутфіту.



Олена Зеленська на заході / Фото з інстаграму першої леді

Нагадаємо, 13 червня у Києві пройшов захід "Діти-герої". Олена Зеленська зустрілась та поспілкувалась з дітьми, які стали героями у свій юний вік через російське повномасштабне вторгнення. Перша леді постала у бежево-карамельному вбранні.