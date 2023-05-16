Поки президент Зеленський був у турне столицями Європи, перша леді України прилетіла в Азію. У Сеулі Олена Зеленська зустрілася з президентом Південної Кореї, щоб подякувати за підтримку формули миру та попросити засоби ППО, засоби для розмінування територій і медичне обладнання.

До теми У шоколадному костюмі та з новою зачіскою: Олена Зеленська взяла участь в обговоренні

Перший візит до Республіки Корея. Перша зустріч із Президентом країни Юн Сок Йолем. Цінуємо, що Корея готова захищати міжнародне право разом з нами,

– прокоментувала Олена Зеленська.

Крім того, перша леді запросила Юн Сок Йоля з дружиною відвідати Україну.

До речі, з першою леді Південної Кореї Кім Кеон Хі Зеленська теж зустрілася й розповіла про культурні втрати від російського нападу, щоб надалі співпрацювати над збереження українського надбання від варварства. Користуючись нагодою, вона також запросила її на третій Саміт перших леді та джентльменів. Він буде присвячений ментальному відновленню людей.

Образ Олени Зеленської в Республіці Корея

Для поїздки в Азію перша леді України обрала білосніжний костюм з жакетом-кімоно та прямими штанами зі стрілками. Образ довершили масивна золота брошка на лацкані та лаконічні сережки-кульки. Волосся Зеленська зібрала у стильну зачіску з проділом і випущеним пасмом.

Олена Зеленська з президентом Кореї / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська з президентом Кореї / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська в Кореї / Фото з телеграму першої леді України