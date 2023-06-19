В Израиль Елена Зеленская прибыла по приглашению первой леди Михал Герцог, с которой познакомилась на коронации Чарльза ІІІ в мае этого года. Цель ее визита – работа над проектами в сфере ментального здоровья и помощь украинцам, страдающим симптомами посттравматического стресса.

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"Начала свой визит в Израиль со встречи с президентскими супругами – Ицхаком и Михаль Герцог. Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарна за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", – прокомментировала Елена Зеленская.

Изысканный образ Елены Зеленской в Израиле

Для первого выхода в Израиле первая леди Украины выбрала деловой молочный костюм – юбку прямого кроя и удлиненный пиджак на пуговицах с расширенными рукавами и воротником-стойкой. Этот ансамбль завершили белые туфли-лодочки и лаконичные серьги-подвески.

Елена Зеленская с президентскими супругами Израиля / Фото с телеграмма

Елена Зеленская с первой леди Израиля / Фото из инстаграма

Елена Зеленская с первой леди Израиля / Фото из твиттера

Кстати, в мае Елена Зеленская летала в Азию, в Республику Корею, где также демонстрировала образы в светлых тонах: